VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ダブルプレートネックレス/ペンダント

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アメリカで買い付けたシルバー925ダブルプレートネックレスです。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（画像でご確認ください）着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約50㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）2枚のシルバープレートがペンダントトップに使用されたネックレスです。ナロータイプのエスカルゴチェーンが用いられています。この機会にいかがでしょうか⁇