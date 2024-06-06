カールヘルムウールライクボアリバーシブルジャンバー

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カールヘルムのリバーシブルのジャンバーです。表は、ボア、後ろは、ナイロンです。ポケットの所に熊さんがいます。可愛いいです。肩幅52身幅60袖丈61着丈68多少の誤差はお許し下さい。自宅保管にて、ご理解の上ご購入下さい。定価37400円