a3 月岡紬　眼鏡　コラボ

A3！ 眼鏡 月岡紬 冬組 眼鏡 眼鏡ケース 眼鏡拭き 缶バッジ 4点セットになります✨ご購入頂いた時点でプロフ及び、出品説明欄を全て了承して頂いたものとしますので、宜しくお願い致します。こちらの商品はバラ売り、お値下げ不可となります。以前、中古ショップにて購入し、当方は一度も使用しておりません。⚠️未使用品でも、初期傷等ある場合がございます。長期及び、素人保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。



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駿河屋 -<中古>[缶バッジ欠品/レンズ度無し] 月岡紬モデル ...



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