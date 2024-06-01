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a3 月岡紬　眼鏡　コラボ
商品番号 I39599963107
商品名

a3 月岡紬　眼鏡　コラボ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

A3！　眼鏡　月岡紬　冬組　　眼鏡　眼鏡ケース　眼鏡拭き　缶バッジ　　　　　4点セットになります✨ご購入頂いた時点でプロフ及び、出品説明欄を全て了承して頂いたものとしますので、宜しくお願い致します。こちらの商品はバラ売り、お値下げ不可となります。以前、中古ショップにて購入し、当方は一度も使用しておりません。⚠️未使用品でも、初期傷等ある場合がございます。長期及び、素人保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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