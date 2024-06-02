ヴェルサーチ　VERSACE 指輪　リング

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カラー···ゴールドヴェルサーチのゴールドの指輪です。サイズは21表記です。小傷は少しありますがまだまだ着用時にキラキラ目立ち存在感があります。質問や写真の追加等あれば気軽にコメントお願いします。値下げ交渉受け付けます。