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【正規品】SAINT LAURENT サンローラン チェーン ネックレス
商品番号 K33755050811
商品名

【正規品】SAINT LAURENT サンローラン チェーン ネックレス
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 23,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可、即購入可能です。ご覧いただきありがとうございます。サンローランのメタル製ボールとウィートシェイプのチェーンネックレスです。ボールとウィートシェイプのリンクを交互に配したチェーンネックレス。調節可能なロブスタークラスプクロージャークロージャーにSAINTLAURENTPARISのエングレーブ入りメタルプレートチェーンの長さ：550MMブラス100%商品番号724841Y15008142製コスタリカ付属品は箱、保存袋、ケアカードです。海外正規取扱ショップにて正規品です。購入後1-2日以内に発送します。
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