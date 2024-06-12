【正規品】SAINT LAURENT サンローラン チェーン ネックレス

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商品詳細
※値下げ不可、即購入可能です。ご覧いただきありがとうございます。サンローランのメタル製ボールとウィートシェイプのチェーンネックレスです。ボールとウィートシェイプのリンクを交互に配したチェーンネックレス。調節可能なロブスタークラスプクロージャークロージャーにSAINTLAURENTPARISのエングレーブ入りメタルプレートチェーンの長さ：550MMブラス100%商品番号724841Y15008142製コスタリカ付属品は箱、保存袋、ケアカードです。海外正規取扱ショップにて正規品です。購入後1-2日以内に発送します。
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