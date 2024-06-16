【DUFFER DAPS】ハイカットスニーカー

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商品詳細
DUFFERDAPS(ダファーダップス)のハイカットスニーカーです。だいぶ前に買ったのですが、履かないで忘れて閉まってあったので出品します。靴底の色が可愛いのでオススメです！(箱付きです)
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