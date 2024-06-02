空調作業服 XLサイズ モバイルバッテリー 20000mAh PSE認証 USB

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ご覧いただきありがとうございます❤️.*／★保冷剤ポケットあり！更に涼しく★大容量モバイルバッテリーが付属！＼☑︎即購入OK☑︎新品未使用☑︎1~2日で発送#しきshop商品一覧✏️…..＊商品説明＊…..サイズ:XL✅【ファン付きベスト\u0026暑い時期も涼しく過ごせる】左右の腰の辺りに取り付け2基のファンにより、空気をベストの中に取り込み、体温と湿度を快適なレベルまで調整。UVカット加工で日焼け対策✅【強力送風・3段階風力調節＆強化された耐久性】最高回転数6800rpmに達する高性能の9枚羽根ファンは、強力でありながら、ムラの少ない風で音を抑えます。また、３段階風量調節でき、好みや体感によって切替できます。コントローラー付、風量調節やファンの運転開始・停止を簡単に操作可能です。✅【大容量モバイルバッテリー付属・一日中使える】20000mAh大容量モバイルバッテリーを付属。最大16時間連続稼働できます。USB出力ポート搭載・出力電圧5Vで、空調ベストファンに給電以外、スマホ、携帯扇風機、Bluetoothイヤホン等のUSB機器に充電できます。PSE認証済み。✅【ベストタイプ＆機能性の高いデザイン】作業時の動作を快適に保つベストタイプ！裏メッシュ仕様（下半部）と裏ポケットで、配線などはしっかり収納して、直接肌に触れることがなく、作業に支障がないです。肩口は風が漏れにくいゴム仕様となります。ポリエステル100％生地を採用。速乾性と軽量性に優れている。氏名布片付き！紛失予防に役立ちます。冷感シートを収納可能なポケットを配置、冷感シートをポケットに入れることで冷却効果アップ！（※保冷剤は付属しておりません）✅【男女兼用＆洗濯機で洗える】メンズにもレーディスにも適しています。洗濯機で洗えます。⚠️ファンやバッテリーなどの電気部品をすべて取り外す必要があります。洗濯ネットのご使用をお薦めします。✅【様々なシーンで大活躍】暑い時期のファン付き作業着としてはもちろん、シンプルで普段着としても違和感がないクールベスト！建設現場、物流業、工場内作業、屋外作業、スポーツ観戦。no240/$$4980