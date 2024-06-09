New Era Cap 5/8 ツバ裏グリーン ニューエラ ヤンキース キャップ

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今国内外で大流行しているニューエラのカスタムキャップ！！その中でも人気のピンストライプ！ベースにはネイビーとオフホワイトの2トーンカラーを使用こちらはレトロシリーズのため細部にまでこだわりのあるデザインとなっております。アンダーバイザーはグリーン、スエットバンドはチームカラーであるネイビーとオフホワイトそしてサイドパッチ付きと完璧な仕様となっております。日本未発売モデルですので他の方とカブることはほとんどないと思います。大人気サイズ75/8は1点のみ買い逃しなく！！こちらのニューヨークヤンキースグリーンアンダーバイザーは早いもの勝ちとさせていただきます。【商品名】ＮＥＷＥＲＡ新品59FIFTYNYYankeesRetroPinstripeCapOffWhite/Navy2ToneGreenUndervisorBrimWithSidePatchSize75/8(60.6cm)海外正規店購入新品未使用正規品【COLOR】オフホワイト/ネイビー ツバ裏グリーン【Size】75/8(60.6cm)【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。落札後24時間以内にご連絡無い場合、また落札後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS、23AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···ホワイト形···ベースボール素材···ポリエステル