FOG エッセンシャルズ Tシャツ ラバー ロゴ 黒 オフブラック L

ESSENTIALSSPRING2023COLLECTIONFOGEssentialsOffBlackT-Shirtエッセンシャルズ Tシャツカラー：オフブラックOffBlack黒サイズ：Ｌ状 態：新品未使用購入先：SSENSEオンライン 自身購入の100%本物です。購入店のSSENSEのサイズガイドを載せていますので参考にしてください。※参考サイズのため多少の個体差があります。同じモデルの出品でも一点一点手間をはぶかずに現物を撮影しています。※FOGEssentialsは製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。また、エッセンシャルズのタグの折れ、パッケージ袋に汚れ破れがある場合がございます。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。#fogessentials999←こちらをタップすると私が出品しているessentialsの商品が出てきます。他にも人気の商品を多く出品しています。同時購入で少し値下げもしますので是非ご覧になって下さい！折り畳んで発送致します。送料は当方負担で発送させて頂きます。#エッセンシャルズ#フォグＴシャツ半袖Tee#fearofgod#essentialsエッセンシャル



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