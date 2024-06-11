ノースフェイス　Tシャツ　オレンジロゴ　BEAMS

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商品詳細
ノースフェイスのTシャツです。何年か前にBEAMSで気に入って何枚か購入し、使用せず新品で持っていたものになります。ロゴはBEAMSのオレンジ色です。サイズはMサイズですが、オーバサイズ気味なので普段Lサイズの方も大丈夫だと思いますもう手に入らないレアな商品と思いますので、よろしければお願いします。カラー···グレー袖丈···半袖ネック···Uネック#まとめ買い歓迎
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