90s メジャー 大リーグ ミルウォーキーブルワーズ　野球　青 キャップ　帽子

☑Item： MLB メジャーリーグミルウォーキーブルワーズ キャップ☑特徴：90s当時物 希少☑サイズ S/M☑状態 S【S】新品、デットストック【A】使用感もなく大変綺麗な状態【B】多少の使用感があるが綺麗な状態【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等があるが綺麗な状態【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態【E】使用感、目立つダメージ、汚れ等が複数ある状態自身が数十年かけてコレクションや着なくなった洋服をを出品しております！！古着の為 高いクオリティを求める方は購入をお控え下さい、全品、検品等はしておりますが見落としもある場合ありますご理解よろしくお願いします。。自身、古着屋さんで働いていた事があり。とっても服が好きでメンズ、レディースを問わずコレクションしたり、買ったりしておりました。主にナイキやアディダス、チャンピオン等のスポーツ系や、エイプ、エクストララージ、ステューシー等のストリート系も好きで着用しておりました。他にも80年、90年のUSEDの古着やヴィンテージ物、など色々なジャンルのアパレルを持ってまして、着なくなった洋服中心に出品しております。他にも買っても、着用機会が無かった、新品未使用品も出品しております。※他にもコレクションしていたMBL.NPB.各チームの応援グッズ、ユニフォーム、ウェア、Tシャツも出品しております。よろしけばご覧ください。その他アイテムも仕事が休みの日に続々出品していきます。！是非見て下さい！！



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