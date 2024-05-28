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GOOD ENOUGH★Tシャツ★グッドイナフ★
商品番号 F16069702737
商品名

GOOD ENOUGH★Tシャツ★グッドイナフ★
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GOODENOUGHTシャツです。新品です。サイズ:M着丈:約72cm(肩から裾まで)身幅:約51cm肩幅:約42cm素人寸法なので誤差等ご了承下さい。個人保管としてご理解の上、ご検討ください。発送はゆうゆうメルカリ便でお送りしますのでご了承下さい発送のため商品を折りたたみますので、ご了承ください。
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