【未使用】ポールスミス(Paul Smith） 二つ折り財布

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商品詳細
ポールスミス(PaulSmith）二つ折り財布黒psu874-10実家の掃除の際に発見した未使用品になります。箱は劣化により多少損傷(写真7枚目)しています。また、未使用品でありますが革製品であるため、多少の汚れ等はご了承願います。⚫︎財布についてブランドロゴ入りの二つ折り財布です。内側のマルチラインがアクセントのお洒落なお財布です。⚫︎収納・小銭入れ×1・お札入れ×2・カード入れ×4購入当時のショップカードなどがそのまま入っております。(写真2枚目)⚫︎素材牛革⚫︎サイズ縦 約9.5㎝横 約11.5㎝(※二つ折り時)マチ 約3㎝発送時は、ブランドロゴの入った箱とブランドロゴの入った保存袋もお付けします。(写真1枚目のもの)ご検討のほど宜しくお願い致します。
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