サンタクルーズ Tシャツ 黒 スケーター ストリート ジェフケンドール

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トップスご覧頂き誠にありがとうございます#上田の安子_Tシャツ☑︎condition:こちらの商品は【C】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品※肩部分、裾部分、腹部において、色褪せアリ着込んで行くうちに、古着特有のアジとなるでしょうが、気になる方は、ご購入をお控えくださいませ※※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。※状態は、個人独自の基準です※あくまで古着という事をご理解の上、ご注文よろしくお願いいたします※あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入くださいませ※古着(ビンテージ品)にご理解ある方、さらに上記の内容にご理解頂ける方のみのご購入でお願い申し上げます※神経質な方のご購入はお控え下さいませ※素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ☑︎size:着用感メンズS程サイズ表記-実寸参考実寸平置き着丈:約65cm身幅:約45cm肩幅:約43.5cm袖丈:約18.5cm※着用感は独自基準による参考サイズです※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ☑︎item:Tシャツ☑︎brand:NHSサンタクルズ☑︎color:黒☑︎country:メキシコ製☑︎material:コットン☑︎柄:プリントバックプリント☑︎age:90s90年代☑︎特徴:よくある日本国内ライセンス品では無く、NHSブランドのアメリカ正規流通品ですデザイン、配色、素材感、全てにセンスを感じる1枚、組み合わせるアイテム次第でストリートはもちろんモードにもハマるアイテムです。☑︎ご案内:即購入大歓迎です