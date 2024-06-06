テットオム　ブラックスタッズベルト

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商品詳細
テットオムのスタッズベルトになります。使いやすいブラックカラーでバックルも小ぶりなので、洋服にも合わせやすいです。着用回数も数回程度なので、状態も良い方だと思います。長さですが、バックルを除いたベルトの長さは約104cmです。バックルのみは約5cmになります。
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