SEESEE×URBS　SUPER BIG FLAT SS BOADER

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着用回数は2~3回の状態でこちらで購入しましたがサイズが合わない為私は試着のみです！比較的綺麗な状態と思います。厚手ですので、今からの季節に活躍すると思います。【サイズ】XL肩幅67cm着丈76cm身幅81cm袖丈23.5cm【素材】COTTON100%素材はコットン100％で30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編む事でハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。【DearNewAuthentic,Teehascome,】先月に発売しました20型のロンスリーブTEEシャツに続き、前回とは違った新しいデザインでショートスリーブTEEシャツをリリース。SEESEEのアイテムの中でも定番アイテムのビックシルエットのロングスリーブTEEシャツに新しく製作されたロゴデザインを施し、NewAuthenticになるように思いを込めたライナップ。【SEESEE/シーシー】伝統工芸\u003c静岡挽物\u003eを継承する、HOMEWAREブランド。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。SEESEEの洋服たちはずっと着たい服をテーマに、Directorである湯本氏のこれまでの経験や感性から作り出されています。s.f.cseeseeseeseeennoyeveryonenewbalancenauticaNYLONスタイリスト私物DAIWAPIER39柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラック袖丈···半袖