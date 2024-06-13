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ヴィンテージ　キャップ　ジャイアンツ　80s
商品番号 E74950198095
商品名

ヴィンテージ　キャップ　ジャイアンツ　80s
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,840 円
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商品詳細

キャップサイズ、原産国不明サンフランシスコジャイアンツアメリカの古着屋で購入アメリカ製だと思います。サイズおよそ59〜60センチ素材···ウールカラー···ブラック形···ベースボールレターパック発送
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