ヴィンテージ　キャップ　ジャイアンツ　80s

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商品詳細
キャップサイズ、原産国不明サンフランシスコジャイアンツアメリカの古着屋で購入アメリカ製だと思います。サイズおよそ59〜60センチ素材···ウールカラー···ブラック形···ベースボールレターパック発送
http://narcologia.ru/goods/cotton534761.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi745747.html
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