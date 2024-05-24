【レア物】RATS サークルデビル メッシュキャップ

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RATS（ラッツ）の「CIRCLE DEVIL MESH CAP（キャップ）」 - WEAR



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完売品のRATSメッシュキャップです。使用感、汚れはありますので画像で状態確認の上ご入札お願いいたします。クロムハーツチャレンジャーアメカジ好きな方、いかがでしょうか？ラッツオリジナルボディーを使用、フロントにプリントが施されたメッシュキャップです。バイザーをはじめメッシュ部分をすべてワントーン構成とし、フロントパネルにはデビルを中心にサークル状にロゴをレイアウトした印象的かつブランドイメージも強いデザインです。【素材】スタンダードなポリエステル素材のボディです。【シルエット・サイズ】スナップバックにてサイズ調整の可能なフリーサイズとなっております。以上…ネット引用#ラッツ#RATS#木村拓哉着用#キムタク着用#長瀬智也#WAYOFLIFE#サークルデビルカラー...ブラック形...ベースボール