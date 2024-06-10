専用NIKE ドンチッチ ユニフォーム 未使用 NBA マブス ジャージ ナイキ

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商品詳細
海外正規取扱店にて購入タグ外していませんNBAダラスマーベリックス特別ユニフォームルカ・ドンチッチナンバリングNIKE製サイズ表記US.XLサイズ下記の自己採寸と合わせてご検討ください着丈80cm身幅57cmレブロンのスウィングマンレブロンのキャリアと功績を豪華に施したスペシャルモデル細部までこだわり抜かれたデザインですスニーカーやキャップとの色合わせには抜群で、これからのシーズン、大活躍してくれます♪お値下げに関してはプロフィールをご確認いただけますようお願い致します購入前プロフィールご一読いただければと思いますよろしくお願い申し上げます
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