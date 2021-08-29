【希少】ソメスサドル　プランソレイユ　二つ折り財布

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○コメント最中でも先にご購入された方を優先させていただきますことご理解お願いいたします。○詳細color レッド キャメル系『プランソレイユ』はソメスサドルと伊勢丹のコラボレーションブランドです。○状態ほぼ未使用レベルでの保管品多少小キズはございます○天然皮革について本革は天然のものであり、個体差や小キズ、シワ、血筋、凹凸などが多少なりともございます。それが本革の証であり味としてご理解お願いいたします。○ハンガーやシューツリーなどの撮影備品は付きません。○値下げ希望の方はフォローと、必ず希望金額をご提示ください。○フォロー割引をご希望の方はご購入前にコメントで「フォロー割」とお伝えください。~3000円→100円OFF~5000円→200円OFFそれ以上→300円OFFS20