サンローラン　折り財布　クロコダイル　黒

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商品詳細
何度も使用しております。箱と保証書はこざいません。ですのでお安く出してます。購入場所は香港のサンローランで購入してます！！カードと小銭？が入るお財布になります！カラー···ブラック素材···本革
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