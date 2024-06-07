KITH New Era LP 59FIFTY Yankees ヤンキース

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KITHとニューエラのコラボキャップです。KITHTokyoができる前に発売されたアイテムだったかと思いますので日本未展開です。カラーはブルーで、ロサンゼルスドジャースのカラーとなっております。ドジャースカラーのヤンキースのキャップはとてもレアかと思います。サイズは71/2(59.6cm)です。目立った傷汚れは見受けられませんが、素人保管ですのであらかじめご了承下さい。お値下げ希望の方は、あらかじめ希望額をご提示ください。「お値下げ可能ですか？」等の定型文は不要です。検索用NIKEナイキadidasアディダスJordanジョーダンneweranewbalancesupremeシュプリームKITHfogessentialsエッセンシャルズundefeatedundftdアンディフィーテッドsacaiサカイundercoverアンダーカバーclotaimeleondoreエメレオンドレchampionbapewtapshufsoph.f.c.r.bfcrbVETEMENTSOFF-WHITEオフホワイトfragmentフラグメントboxlogotnfthenorthfaceノースフェイスcarharttカーハートRalphLaurenラルフローレンunionlaユニオンjjjjoundWTAPS