パタゴニア ウィンター ダックビル キャップ ブラック 新品 patagonia ...

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商品詳細
ウィンターダックビルキャップ パタゴニア ブラック冬用に折り畳める耳当てあり。冬の自転車通勤に備えて買いましたが…異動になったため手放します。新品未開封です。寒い天候下でのトレイルランニングに最適なウインター・ダックビル・キャップは、耐水性の頭頂部と通気性に優れたフリースのサイドとイヤーフラップを備え、必要に応じて保温性を提供。つばは丸めてコンパクトに収納可能。マイルストーンmilestoneアウトドア雑貨···その他アウトドア用の入れ物···その他ユーザータイプ···トレイルランニング向け、フルマラソン向け、メンズ、レディース、ユニセックス、その他ウェアのサイズ···FREESIZEカラー···ブラック
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