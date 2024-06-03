パタゴニア ウィンター ダックビル キャップ ブラック 新品 patagonia ...

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ウィンターダックビルキャップ パタゴニア ブラック冬用に折り畳める耳当てあり。冬の自転車通勤に備えて買いましたが…異動になったため手放します。新品未開封です。寒い天候下でのトレイルランニングに最適なウインター・ダックビル・キャップは、耐水性の頭頂部と通気性に優れたフリースのサイドとイヤーフラップを備え、必要に応じて保温性を提供。つばは丸めてコンパクトに収納可能。マイルストーンmilestoneアウトドア雑貨···その他アウトドア用の入れ物···その他ユーザータイプ···トレイルランニング向け、フルマラソン向け、メンズ、レディース、ユニセックス、その他ウェアのサイズ···FREESIZEカラー···ブラック