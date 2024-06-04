★1970s USA製 ビンテージ チャンピオン フットボール Ｔシャツ

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～初めに～★ヤフオクにも同商品を出品している為、いきなりの入札はしないで下さいね。入札前には必ずご連絡下さい★〜以上〜ご覧頂きありがというございます古着の定番、チャンピオンから「７０’ｓ フットボールＴシャツ」の紹介です。ザ・古着という1枚ですね。サイズは表記が「Ｍ」。実寸は素人採寸で、着丈が約６０センチ、身幅が約５０センチ肩幅が約４０センチ、袖丈が約２３センチです。状態は首回りに薬品？による色飛び汚れ、フロントにたたみシワに沿った日焼け、裾部分にも薬品系の色飛び汚れがあります。でも、この位汚れがないと古着らしくないですよね？気にして見てはいますが、見落としはある可能性はあります。古着にご理解ある方のみ入札して下さい。少しでも気なる部分がある方は絶対に入札しないで下さい。Ｍサイズ★1970sUSA製ビンテージvintageチャンピオンchampionフットボールＴシャツChampion古着お洒落インスタ