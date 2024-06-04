未使用 絵守未來 夜星アウル 光る美少女展3 ジークレー 版画 A4

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閲覧いただきありがとうございます。絵守未來光る美少女展3夜星アウルINTENSE2 GalleryFrameサイズ A4保証書付き部屋のグッズ整理のためお譲りいたします。商品の状態は商品到着時から袋等には入ってなく、出品撮影に確認をしたのみで未使用となります。保証書は未開封です。サイズはA4でエディションナンバーは11となります。フレームの『左の上側』『上の右側』『右の下側』に接着剤の様な跡とキズらしきものがございます。商品を確認した時からこの状態でした。5〜7枚目の画像でご確認をお願いします。未使用ですが一度人の手に渡ったものとご理解の上でご購入をお願いします。品物の取り扱いには気を付けておりますが初期キズ、汚れ等の細部が気になる方はご購入をご遠慮ください。梱包方法は商品到着時の状態で発送をさせていただきます。発送方法は『らくらくメルカリ便』を予定しております。お取り置き希望の方は1週間可能です。気になる点、ご質問等がありましたらお気軽にコメントをどうぞ！よろしくお願いします。#絵守未來#夜星アウル#ジークレー