BARBOUR/バブアー　 オーバーサイズビデイルワックス



men's FUDGE12月号掲載 【BEDALE / ビデイル】ワックス コットン ...



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BARBOUR/バブアー OXWAXBEDALEオーバーサイズビデイルワックスサイズ：３６色：ブラック着丈：約72センチ数回着用致しました。ワックス仕様となっており、かっこよいです。新品にて店舗で定価５万円ほどで購入致した。多少オイルなので細かい埃はついてますが、気にならないレベルです。写真緑のカバー付きです。素材...コットンカラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...秋、冬