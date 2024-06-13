BARBOUR/バブアー　 オーバーサイズビデイルワックス

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商品詳細
BARBOUR/バブアー OXWAXBEDALEオーバーサイズビデイルワックスサイズ：３６色：ブラック着丈：約72センチ数回着用致しました。ワックス仕様となっており、かっこよいです。新品にて店舗で定価５万円ほどで購入致した。多少オイルなので細かい埃はついてますが、気にならないレベルです。写真緑のカバー付きです。素材...コットンカラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...秋、冬
http://narcologia.ru/goods/assessor729303.html
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