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BARBOUR/バブアー　 オーバーサイズビデイルワックス
商品番号 P17763623024
商品名

BARBOUR/バブアー　 オーバーサイズビデイルワックス
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BARBOUR/バブアー　OXWAXBEDALEオーバーサイズビデイルワックスサイズ：３６色：ブラック着丈：約72センチ数回着用致しました。ワックス仕様となっており、かっこよいです。新品にて店舗で定価５万円ほどで購入致した。多少オイルなので細かい埃はついてますが、気にならないレベルです。写真緑のカバー付きです。素材...コットンカラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...秋、冬
http://narcologia.ru/goods/assessor729303.html
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