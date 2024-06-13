吉田カバン コインケース＆パスケース

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商品詳細
新品購入後、一度小銭等を入れております。使用感がイメージと違った為出品しております。カラー→ブラックその他ご不明点が有ればコメントお願い致します。中古品ということをご理解の上ご検討下さい。＊プロフをお読み下さい。
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