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吉田カバン コインケース＆パスケース
商品番号 B59200417145
商品名

吉田カバン コインケース＆パスケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入後、一度小銭等を入れております。使用感がイメージと違った為出品しております。カラー→ブラックその他ご不明点が有ればコメントお願い致します。中古品ということをご理解の上ご検討下さい。＊プロフをお読み下さい。
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