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アメリカンヴィンテージ セット【G】星条旗キーホルダー無し
商品番号 F60693069113
商品名

アメリカンヴィンテージ セット【G】星条旗キーホルダー無し
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。まずは自己紹介欄をご一読ください。即購入OK注！画像にある真鍮星条旗キーホルダーは付属しません。米軍実物ランドリーピンをトップベースに以下のパーツを組み合わせております。●米軍ランドリーピン●ヴィンテージキー●真鍮網ナスカン×2●真鍮二重リング×4●真鍮鉄砲ナスカン●真鍮レバーナスカン●真鍮ヴィンテージタグ※ランドリーピン以外総真鍮製※バラ売りは考えておりません※画像のものをお送りします。これにご自身の自宅や車の鍵などを付け加えて完成させてください。デニムやレザー製品との相性バツグン。バイカーやアメカジファッションにお勧めです。古いもののため錆・傷・汚れているモノもありますので、アンティーク、ヴィンテージにご理解があり、写真で判断出来る方ご購入をお願いします。【TheKeyholder】アメリカンヴィンテージキーチェーン検索ナスカン　ラバーキーホルダー　モーテル　USA世田谷ベース　ゴローズ　ブラス　シルバー925RUDERRLショット　フラットヘッド　sugarcaneビンテージ　ハーレー　バイカー　USAUSDMディッキーズ　LEEリーバイス　トラッカーウォレット　カーハート　ディッキーズ　モーテル　ラバーキーホルダー　アクリル　ビンテージキー　アメリカ大統領　トラッカーウォレット　ウォレットチェーン　キーホルダーキーリングキーチェーンキーチャームアクセサリービンテージユーズドジャンクアンティークウォレットチェーンストラップバッグチャーム海外外国土産観光中古鍵束キーカラビナナスカンじゃらじゃら飾りKEY年代物メンズキーホルダーメンズアクセサリー　ビンテージキーホルダーユーズドキーホルダーバッグスバニーバッグスバーニールーニーテューンズビリヤード男女問わず男女兼用メルカリ便匿名配送　原宿　ガレージ　西海岸　コカコーラ　ハスラー　セカンドストリート　デニム　Gジャン　ニコちゃん　supremeアメカジ　古着　　ハーレー　ハーレーダビッドソン　リーバイス　Levis東洋エンタープライズ　リアルマッコイズ
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