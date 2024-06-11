新品】ピエールカルダン スーツ グレー AB4 身長165cm ⑧ 裾 ダブル ...

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#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿洋服＿一覧⇦クリック #ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 生地ブランド紹介 】◆PierreCardinピエール・カルダンは1922年イタリア生まれ。1940年代にはクリスチャン・ディオールの独立時立ち上げに参加。その後、それまでは限られた富裕層向けだったオート・クチュール（高級注文服）を大衆向けにアレンジしたプレタポルテ（既製服）を発表し、新しい時代の流れをつくった。国内百貨店のスーツ売り場では、１０万～１５万円相当で販売されているお品となります。【 色 / 柄 】・ チャコールグレー系・ ストライプ柄 【 ディテール 】・２ボタン・ＡＭＦステッチ・袖仕立て：開き見せ・サイドベンツ・総裏き仕立て・お台場仕立て ・１タック【 生 産 】・大手百貨店展開・全日本紳士服産業協議会 承認商品【 商品詳細 】◆サイズ目安身長：165cm ウエスト：82cm◆ジャケット素材：表地毛98％ポリエステル2％ 胴裏地ポリエステル57％キュプラ43％ 袖裏地ポリエステル57％キュプラ43％表記サイズ：ＡＢ４ / 44レギュラー肩幅：約44cm（両肩先間を直線計測）身幅：約53cm（脇下間を直線計測）袖丈：約68cm（肩先から袖口を計測）着丈：約71cm(襟下の背中心より裾までを計測)◆スラックス素材：表地毛98％ポリエステル2％表記サイズ：ＡＢ４ / 44レギュラー ウエスト：約82cm（平置き計測数値×２）総丈:約122cm股上:約29cm腿幅:約31cm（股下10cm位置より計測）股下:約95cm裾幅:約22cm裾処理：ダブル若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/生地アタリはご容赦ください。季節感...春、秋、冬