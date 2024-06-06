NEW ERA ニューエラ ニューヨーク・メッツ キャップ ベージュ×グリーン

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❀コメントなし即購入大歓迎❀❀値下げや発送予定などはプロフィールに記載しておりますのでコメント前にご確認をお願いします❀－・ー・ー・ー・ー・ー・【商品の説明】59FIFTYMLBクーパーズタウンニューヨーク・メッツ2000WORLDSERIESサイズ：75/8（頭周り60.6cm）つばの長さ：約7cmカラー：ベージュ×グリーン/つば裏：ピンク右サイドに2000年ワールドシリーズのパッチがついたモデル。内側の頭周りに汚れがあります。着用時に見える部分には、特記するような汚れなどは見当たらず、キレイな状態だと思います。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー他にもたくさん出品していく予定です！もしよろしければフォローお願いしますm(__)m#YUKIニューエラリスト↑出品しているNEWERAの一覧です♪#YUKIリスト↑出品しているアイテムの一覧です♪ーーーーーーーーーーーーーーーーーー