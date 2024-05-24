専用です。DIPLOMATS ディプロマッツ DIPSET USA トップのみ

ペンダントトップのみの出品です。かなり古い物になりますが試着のみで状態良好です‼️なかなか出回らない商品ですのでお探しの方見つけた時にどうぞ‼️LAやCali、クリップスやブラッズなどのG系スタイルがお好きな方やチカーノ・ローライダーがお好きな方にオススメです‼️✳️長期保管品です。状態良好ですが古着慣れしておられる方のみご購入お願い致します。⚠️古着慣れしておられる方、古着にご理解のある方のみご購入お願い致します。★サイズ約4.7cmX5.3cm(バチカン含む)★材質不明：おそらく真鍮素材シルバーメッキ★発送ネコポス発送になります。★注意事項中古品です、神経質な方はご遠慮ください。また返品や返金も受け付けておりません。ご了承ください。avalancheアヴァランチkingiceキングアイスcomptonチカーノウェッサイスヌープドッグGFLwestwearwestcoastCaliforniawestsidesouthsidesouthcentral



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