でんぱ組.inc x ルーディーズ RUDIE'S DRAWING DEMPA

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商品詳細
【新品未使用】でんぱ組.incxルーディーズRUDIE'SDRAWINGDEMPAスナップバックキャップ帽子黒SNAPBACKCAPBlackフリーサイズでんぱ組.incxRUDIE'S限定コラボアイテム。新品未使用品です。フロント・サイド・バックに刺繍を施したスナップバックキャップ。アジャスター付きでサイズ調整が可能です。ブラック・ホワイトxブラックの2色展開。オリジナルステッカー付き。・サイズフリーサイズ内径55cm〜60cmツバ7.5cmアクリル85%ウール15%縦横高さ:26cmx20cmx12cm(平置き)発送方法:ヤマト宅急便購入時の金額¥6,050自宅保管品のため御理解頂ける方値引き交渉も大歓迎です(^꒳^)
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