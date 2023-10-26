Reebok CLASSIC FURYLITE フットウェア 280MM 箱あり

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2023/7/8再クリーニング出品2023/10/26更新※お値下げ不可です(^_^;)※自己紹介に、最新の割引・プレゼント情報や注意事項が書いてあります。お買い求め前に確認してね!【新品同様】ReebokCLASSICFURYLITEフットウェア(シューズ)サイズ...280MM(USA10)メインカラー...ホワイト,グリーンスニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニング履き口...紐素材...ナイロン柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント☆正規品です。箱に番号シールが貼られており、お問い合わせにお答え出来ます。※箱はありますが劣化しているので、コレクターの方以外の方は、シューズのみが良いと思います。※箱有りは＋400円です。#Reebok#リーボック#CLASSIC#クラシック#FURYLITE#フットウェア#シューズ#280MM#28cm#USA10#ホワイト#グリーン#ローカットスニーカー#スニーカー#ランニング#トレーニング#ナイロン#ロゴ#ワンポイント#正規品#クリーニング#コレクターズアイテム#コレクション#お買い得#お得#特典#特価