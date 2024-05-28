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- 新品未使用 AUBERGE PERLE III size40 navy
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商品詳細
【新品】AUBERGEPERLEIIIsize40navy身幅56/着丈62/肩幅52/袖丈56定価 ￥319002枚目は参考画像です。カタチは、1800年代後半フレンチミリタリーで盛んに着用された作業着の通称”ブジュロン”から着想を得たカットソージャケットそして、たくさんのボタンで留める前立てが典型的ブジュロンの特徴です。
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