◾︎Justin Davis◾︎SV925 リング◾︎ジャスティン デイビス

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商品詳細
■BRANDJustinDavis ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■商品詳細TRIPLEXROSESTONEリングSRJ745素材:SV925ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■SIZE(mm)13号高さ約6mmーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商品状態【Cランク】ランク詳細Sランク・・・新品・未使用Aランク・・・使用感がなく、かなり状態の良い商品Bランク・・・若干の使用感がありますが目立つ傷もなく、美品Cランク・・・部分的に使用感がありますが、着用等に問題はありません。Dランク・・・全体的にかなりの傷、汚れが見受けられますが着用等に問題はありません。Fランク・・・ジャンク品(傷・着用等に問題がある物)※経年変化による遜色や細かなダメージは古着ならではの味だと思っていますので、古着や中古品にご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◼️特記事項・トラブル防止のため、ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください。・交渉中でも先にご購入された方を優先させていただきます。
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