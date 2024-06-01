新品 コムデギャルソン ウォレット SA0110 黒 レザー 長財布 ロング

新品スペイン製COMMEdesGARCONSWalletSA0110ブラックコムデギャルソンウォレットクラシックレザー財布長財布ロング黒※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【サイズ】約20×10×2cm【色柄】ブラック【素材】CUIRVERITABLECOWHIDE【状態】箱/紙タグ付きの新品です。【コメント】私自身がCOMMEdesGARCONS正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。品番：SA0110モデル名：CDGWalletClassic生産国：スペイン定価：32,450円定番モデルとして長年ご愛用いただける、コムデギャルソンウォレットのクラシックレザーロングウォレット。6枚のカードスロットに2つのロングポケット、小銭が取り出しやすいボックス型のコインケースにお札入れと、必要十分な機能性を備えています。ミニマルを追求した、飽きずにお使いいただけるシンプルなデザインです。お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。(Ref.No300QS77391)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧



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