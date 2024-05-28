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グレー/フリーサイズ　WBC優勝記念キャップ　大谷翔平
商品番号 I73324805772
商品名

グレー/フリーサイズ　WBC優勝記念キャップ　大谷翔平
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WBC2023で日本が優勝した際に出た記念の優勝キャップです。こちら選手達が実際に着用したグレーの色の方です。一番人気のベルト調節可能のものです。MLB公式でアメリカ限定モノのニューエラのものです。かなりお安め設定ですのでこの機会に是非。＃WBC＃大谷翔平#吉田正尚#ダルビッシュ有#村上宗隆＃侍ジャパン＃2023素材···コットン
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