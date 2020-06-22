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ドルガバ　キーリング　美品
商品番号 S70600270465
商品名

ドルガバ　キーリング　美品
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年前に銀座ドルガバで購入し、1ヶ月くらいしか使用しないでしまっていたため比較的綺麗な状態のキーリングです。裏面にシワのようなものができています。お写真のものをつけます。
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