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TIFFANY\u0026CO♡特注ぱどロックチェーン
商品番号 J673328056
商品名

TIFFANY\u0026CO♡特注ぱどロックチェーン
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 7,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペアキー付きスワロパドロックとティファニーのパドロックのオリジナルネックレスです♡ステンレス製のロングチェーンなので、金属アレルギーの方も安心！付属品は画像のモノ全てです♬大切な方へのプレゼントなどに是非♡材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/cotton113761.html
http://narcologia.ru/goods/displease244031.html
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