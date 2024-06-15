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【PORTER】トラベルウォレット
商品番号 Q95084365402
商品名

【PORTER】トラベルウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーンポケット…7個カード入れ…7個小銭入れ…2個ペンホルダー…1個10年程前に購入パスポートも入りますショルダーにして陽に当たる面は色褪せしています。ですが、まだまだ長く使えます。
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