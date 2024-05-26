美品】マッキントッシュ トロッター セットアップ 黒 メンズ L 40R ...

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この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、MACKINTOSHPHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー）のトロッター、セットアップです。色味はブラックでサイズ40RはM〜Lサイズ相当です。着用場面につきましては、入学式、卒業式、パーティー、結婚式、リモート、在宅、プライベートと多種多様な場面にて着用可能。時期は、背抜きなので夏、春、秋、着用可能。ポリエステル100%なのでストレッチがきいており動きやすいスーツとなります。サイズ合えばレディースの方も是非。バーバリー、トゥモローランド、ポールスミスなども出品してるので↓よければ見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのマッキントッシュ○アイテムMACKINTOSHPHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィーTROTTERトロッターシングル パーティー 二次会 結婚式 入学式 卒業式 社会人 学生 人気 テーラードジャケット 背抜き キレイめ カジュアル サイドベンツ メンズ スーツ 2釦 ○状態 used商品ですが、汚れなく長年着用いただけます^_^○カラー サイズ 素材カラー ブラック 黒サイズ40RM〜L相当→自身174cm65kgですが、ちょうどよいサイズ感。 ジャケット 40肩幅 約44身幅 約50着丈 約71袖丈約61スラックス（パンツ）42ウエスト 約84裾幅 約19.5股上 約24股下 約69総丈 約93渡幅 約30 ※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。