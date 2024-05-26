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【美品】マッキントッシュ　トロッター　セットアップ　黒　メンズ　L 40R
商品番号 M77830776907
商品名

【美品】マッキントッシュ　トロッター　セットアップ　黒　メンズ　L 40R
ブランド名 マッキントッシュ
特別価格 税込 6,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、MACKINTOSHPHILOSOPHY（マッキントッシュフィロソフィー）のトロッター、セットアップです。色味はブラックでサイズ40RはM〜Lサイズ相当です。着用場面につきましては、入学式、卒業式、パーティー、結婚式、リモート、在宅、プライベートと多種多様な場面にて着用可能。時期は、背抜きなので夏、春、秋、着用可能。ポリエステル100%なのでストレッチがきいており動きやすいスーツとなります。サイズ合えばレディースの方も是非。バーバリー、トゥモローランド、ポールスミスなども出品してるので↓よければ見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのマッキントッシュ○アイテムMACKINTOSHPHILOSOPHYマッキントッシュフィロソフィーTROTTERトロッターシングル　パーティー　二次会　結婚式　入学式　卒業式　社会人　学生　人気　テーラードジャケット　背抜き　キレイめ　カジュアル　サイドベンツ　メンズ　スーツ　2釦　○状態　used商品ですが、汚れなく長年着用いただけます^_^○カラー　サイズ　素材カラー　ブラック　黒サイズ40RM〜L相当→自身174cm65kgですが、ちょうどよいサイズ感。　　　　　　　ジャケット　40肩幅　約44身幅　約50着丈　約71袖丈約61スラックス（パンツ）42ウエスト　約84裾幅　約19.5股上　約24股下　約69総丈　約93渡幅　約30　　　　　　※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/perforce882865.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly118084.html
http://narcologia.ru/goods/Addict441518.html
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