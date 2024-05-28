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クロムハーツ　タイニーCH フレームドCH ボールチェーン　セット売り
商品番号 Y24011258504
商品名

クロムハーツ　タイニーCH フレームドCH ボールチェーン　セット売り
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧頂きありがとうございます♪値下げしました！！クロムハーツタイニーCHフレームドCHボールチェーン3点セットでの販売となります！購入したものの着用する機会があまりなく出品致しました！！使用感等は有りますので、気になる方はご遠慮下さい。
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