クロムハーツ　タイニーCH フレームドCH ボールチェーン　セット売り

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この度はご覧頂きありがとうございます♪値下げしました！！クロムハーツタイニーCHフレームドCHボールチェーン3点セットでの販売となります！購入したものの着用する機会があまりなく出品致しました！！使用感等は有りますので、気になる方はご遠慮下さい。