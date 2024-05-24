新品 定価16.2万 46 マルジェラ 19aw デニムジャケット 1106

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●購入場所→正規取扱店●サイズ表記→46●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→着丈68cm脇下(身幅相当)51cm肩幅42cm袖丈72cm●素材→表は綿98%ポリウレタン2%100%バックはウール100%●状態→新品未使用タグ付きです。タグ切り離されておりません。●国内定価→162800円(税込)●商品詳細→19awのマルジェラのアイテムです。デニムジャケットのバックをを切り替えたデニムジャケットです。アーティザナルさながら異素材を組み合わせた一枚です。フロントは黒く染め上げたストレッチデニムを採用してます。バック部分はダークネイビーの起毛されたフランネルウールを採用しております。またバックはストライプデザインになります。丈感はやや長め、身幅は細身のアイテムになります。バックから四つ糸見えるデザインです。※注意事項※値引き、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。個人保存品というのを念頭の上、不明点は質問の上で購入お願いします。徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラアウター#Hiro1313マルジェラ黒系