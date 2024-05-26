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ネックレス ゴールド メンズ レディース フリーメイソン 都市伝説 コンパス
商品番号 B92391583260
商品名

ネックレス ゴールド メンズ レディース フリーメイソン 都市伝説 コンパス
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。主にアクセサリーを取り扱っております。その他の商品にも興味がありましたら、下記のリンクからご覧頂けます♪▼#motomituのネックレス一覧はこちら#motomituのゴールド一覧はこちら#motomitu商品一覧はこちら★まとめ買い割引:1点につき100円割引させて頂きます♪★フォロー割引：フォローしてくださった方100円割引きさせて頂きます♪★リピート割:リピートで購入してくださった方100円割引きさせて頂きます♪※購入前にコメントでお知らせください★商品説明★◆カラー◆ゴールド◆素　材◆亜鉛合金◆サイズ◆チェーンの長さ：約62cm直径の長さ　：約4.0cm◆状態◆新品/美品/未使用フリーメーソンのシンボル定規とコンパスをデザインしたゴールドのネックレスです。プレゼントとしても大人気のネックレスです。カジュアルでスタイリッシュなデザインなので、これ一つでおしゃれになります。メンズ、レディース兼用ですプレゼントとしても大人気のリングです。ご自身で着けるもよし♪プレゼントにもぜひオススメです♪Tシャツパンツだけのシンプルコーデにもアクセントとして使えます！HIPHOPB系ラッパーギャングブリンブリンアイスアウト等がお好きな方におすすめのおしゃれなアイテムです！～ご購入前に～◆梱包について◆出来るだけお安く提供するために簡易包装ですが、安全面を考慮してプチプチに包んで発送いたします♪◆送料無料◆・パソコン環境やデイスプレイの具合によりご覧いただいた画像の色合いと実物の色合いが若干異なって見える場合がございます。・ノーブランド商品ですので神経質な方はご遠慮下さい。ネックレスメンズレディースゴールドシルバーホワイトピンクイエローチェーンシンプルコーデストリートプレゼントロングヴィンテージマリアコインイニシャルペアハートオープンハートおしゃれおすすめごついどっちのみゴツめ太め安い長さ重ね付け流行り金銀人気華奢格安印象十字架収納極細極太種類女性男性彼氏彼女カラー...ゴールド材質...その他金属
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