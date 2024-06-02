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クロムハーツ　レザーブレスレット
商品番号 P65253900075
商品名

クロムハーツ　レザーブレスレット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 12,825 円
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商品詳細

クロムハーツChromheartsレザーブレスレット3ボタン2スナップクロムハーツ銀座店にて4.5年前に購入しました。(確実正規品ですが、ご心配な方はご購入をお控えください。)購入時に、出品する予定はなかった為、箱などの付属品はございません。シルバー部分は酸化していて、くすみ、味が出ていると思いますが、シルバー磨きで磨けば簡単に綺麗になります。何かご要望等ございましたら、お気軽にコメント下さいませ。よろしくお願い致します。※素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※ノークレームノーリターンでお願い致します。※使用に伴う使用感はありますがまだまだ気持ちよくご使用頂けるお品です※状態等は写真を参考にお願い致します。アクセサリー材質···シルバーカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Persia600188.html
http://narcologia.ru/goods/ordering699379.html
http://narcologia.ru/goods/response462042.html

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