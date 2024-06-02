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英国製　ポールスミス　セットアップスーツ　デルフィノ120’s 2B紺色　M
商品番号 P43224027684
商品名

英国製　ポールスミス　セットアップスーツ　デルフィノ120’s 2B紺色　M
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　PaulSmithスーツ　セットアップ　デルフィノ生地使用イタリアでは“ゼニア”“ロロピアーナ”と並び世界3大ミル(毛織物工場)と称される『TALLIADIDELFINO-タリア・ディ・デルフィノ-』の2ボタンスーツになります。カラー…ネイビー、ストライプ柄素材…ウール　キュプラサイズ…M上着肩幅約:44cm身幅約:54cm着丈約:74cm袖丈約:59cmパンツウエスト周り:76cm総丈:95cm股下:71cm裾幅:19cm
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