Crafsto ブライドルレザー マルチポケットフラグメントケース8Pocket

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商品詳細
2023年5月に購入したものの、サイズ感が合わずほとんど使いませんでした。目立つ傷などはありません。色は黒です。#フラグメントケース#Crafsto#クラフスト#カードケース#ブライドルレザー
http://narcologia.ru/goods/parenthesis928744.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial141516.html
http://narcologia.ru/goods/encourage963872.html
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ブライドルレザー フラグメントケース（マルチポケット）｜CRAFSTO（クラフスト）
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