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薫風　尺八　トンボ楽器社
商品番号 N61643565307
商品名

薫風　尺八　トンボ楽器社
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 6,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは薫風尺八　琴古流　都山流完全調律管　紅葉剤使用　トンボ楽器社製造と書かれています。箱に入って保管していました。箱はかなり汚れています。お値引き承ります。
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