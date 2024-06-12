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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらは薫風尺八 琴古流 都山流完全調律管 紅葉剤使用 トンボ楽器社製造と書かれています。箱に入って保管していました。箱はかなり汚れています。お値引き承ります。
http://narcologia.ru/goods/traverse793126.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy340853.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate723177.html
販売 薫風 尺八 トンボ楽器社 | somersby.se
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