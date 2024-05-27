New Balance ニューバランス MRT580TG スニーカー

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ニューバランス new balance MRT580 レディース スニーカー シューズ シルバー 22cm 22.5cm （22.0cm）

NewBalanceMRT580TGGRAYニューバランスMRT580TGグレーサイズ：27.0cm定価：14080円の品です。 新品未使用品です既に販売が終了されている商品です。タグは切っておりますが、一緒に同封します。↓↓商品説明↓↓WHO'SWHOgallery(フーズフーギャラリー)1996年のデビューから20周年を迎えたトレイルモデル「MT580」。ストリートカルチャーにおいて人気を博したMT580のミッドソールに軽量性に優れたREVLITE(レブライト)を搭載した「MRT580」。「軽量性」を具現化しながら、高水準の「耐久性」や「クッショニング性」を誇り、ベーシックなカラーにポップなアクセントカラーが映える1足です。メインカラー...グレーシーン...ランニング/トレーニング