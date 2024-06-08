NIKE/ナイキ SON OF FORCE MID WINTER

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こちらの商品ご覧になって頂き有難う御座います。お気軽にコメントなど頂ければと思います。--------------------------------------------------★割引制度色々⚫︎フォロー割引フォローして頂いた方は5%OFFさせて頂きます。⚫︎リピーター(要フォロー)割引2回目以降の購入の方は10%off(対象外有)⚫︎セット割引商品によっては割引でご案内の商品ございます基本的には割引の併用は出来ませんが、何かしら考慮します^^割引使用の場合は購入前にコメント下さい。--------------------------------------------------ご興味お持ちの方は是非お早めに！！★アイテムNIKE/ナイキスニーカーSONOFFORCEMIDWINTER807242-009メインカラー···ブラック★サイズ表記サイズ：25.0cmソール幅 ：約10.0cm★状態 状態ランク【N】新品【A】多少の傷・汚れがあるが程度良好の美品【B】多少の使用感があるがそこそこきれいな品【BC】一般的な使用感のある品【C】傷・汚れがあり使用感を感じる品【D】とても使用感を感じる品Bスレなど◇トータル判断した個人の主観を含む判断です◇★配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。0￼17-065-09025